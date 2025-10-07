- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
53 (79.10%)
Loss Trade:
14 (20.90%)
Best Trade:
22.05 USD
Worst Trade:
-93.70 USD
Profitto lordo:
248.51 USD (14 813 pips)
Perdita lorda:
-220.34 USD (15 764 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (46.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.63 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
58 minuti
Fattore di recupero:
0.18
Long Trade:
34 (50.75%)
Short Trade:
33 (49.25%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
4.69 USD
Perdita media:
-15.74 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-153.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-153.12 USD (4)
Crescita mensile:
28.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.22 USD
Massimale:
157.50 USD (64.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|28
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-951
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.05 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +46.63 USD
Massima perdita consecutiva: -153.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PlexyTrade-Live
|9.29 × 14
