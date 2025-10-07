- Crescita
Trade:
73
Profit Trade:
51 (69.86%)
Loss Trade:
22 (30.14%)
Best Trade:
2 182.25 USD
Worst Trade:
-5 385.32 USD
Profitto lordo:
16 381.63 USD (11 859 pips)
Perdita lorda:
-19 884.26 USD (12 011 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (6 676.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 676.52 USD (26)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
42.84%
Massimo carico di deposito:
182.55%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
7 (9.59%)
Short Trade:
66 (90.41%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-47.98 USD
Profitto medio:
321.21 USD
Perdita media:
-903.83 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-17 091.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17 091.85 USD (8)
Crescita mensile:
-68.66%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 172.63 USD
Massimale:
17 529.38 USD (40.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.41% (17 529.38 USD)
Per equità:
70.23% (13 040.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|GBPJPY
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-2.2K
|GBPJPY
|-1.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.1K
|GBPJPY
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ECMarkets-Live05
|3.43 × 65
