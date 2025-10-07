SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Pure Joy
Limadijaya Suhendra

Pure Joy

Limadijaya Suhendra
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.35 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.48 USD (34 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (0.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.48 USD (2)
Indice di Sharpe:
2.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.20%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
0.24 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.21% (2.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 1
GBPUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 0
GBPUSD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 22
GBPUSD 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.35 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.48 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.12 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live16
0.30 × 47
ICMarketsSC-Live23
0.35 × 100
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live14
0.56 × 18
Tickmill-Live05
0.76 × 50
Pepperstone-Edge07
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.20 × 418
ICMarketsSC-Live26
1.30 × 99
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
TradersGlobalGroup-Live
2.00 × 6
Exness-Real20
2.00 × 8
ICMarketsSC-Live20
2.26 × 175
Tickmill-Live08
2.40 × 10
RoboForex-ECN-2
2.88 × 8
13 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.07 09:36
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.07 09:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 09:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pure Joy
30USD al mese
0%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
2
100%
100%
n/a
0.24
USD
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.