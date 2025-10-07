- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.35 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.48 USD (34 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (0.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.48 USD (2)
Indice di Sharpe:
2.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.20%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
0.24 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.21% (2.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|0
|GBPUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|22
|GBPUSD
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.35 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.48 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.12 × 34
|
ICMarketsSC-Live24
|0.27 × 11
|
ICMarketsSC-Live16
|0.30 × 47
|
ICMarketsSC-Live23
|0.35 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live14
|0.56 × 18
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.20 × 418
|
ICMarketsSC-Live26
|1.30 × 99
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.00 × 6
|
Exness-Real20
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|2.26 × 175
|
Tickmill-Live08
|2.40 × 10
|
RoboForex-ECN-2
|2.88 × 8
