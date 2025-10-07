- Crescita
Trade:
83
Profit Trade:
65 (78.31%)
Loss Trade:
18 (21.69%)
Best Trade:
26.70 USD
Worst Trade:
-41.38 USD
Profitto lordo:
352.26 USD (113 740 pips)
Perdita lorda:
-166.79 USD (150 224 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (102.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.37 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
2.77
Long Trade:
42 (50.60%)
Short Trade:
41 (49.40%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
2.23 USD
Profitto medio:
5.42 USD
Perdita media:
-9.27 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-66.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.98 USD (4)
Crescita mensile:
38.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
66.98 USD (31.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.00% (41.38 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|BTCUSD
|12
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|236
|BTCUSD
|-51
|USDJPY
|0
|AUDUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.6K
|BTCUSD
|-45K
|USDJPY
|68
|AUDUSD
|-43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.70 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +102.37 USD
Massima perdita consecutiva: -66.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.46 × 448
|
OctaFX-Real
|1.52 × 168
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.68 × 306
|
FusionMarkets-Live
|2.42 × 84
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
