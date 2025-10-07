SegnaliSezioni
Thomas Gerd Kuenzel

ICMMICROTRADING

Thomas Gerd Kuenzel
0 recensioni
Affidabilità
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.71 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
2.71 EUR (315 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
1 (2.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2.71 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
25.77%
Massimo carico di deposito:
84.50%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.71 EUR
Profitto medio:
2.71 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.12% (0.24 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 315
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.71 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2.71 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
ICMarketsEU-MT5-5
2.82 × 131
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
- Micro Trading Indices, Gold and Major Forex Pairs
Non ci sono recensioni
2025.10.07 09:36
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.07 09:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 09:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
