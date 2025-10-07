- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
31 (96.87%)
Loss Trade:
1 (3.13%)
Best Trade:
3.25 USD
Worst Trade:
-10.00 USD
Profitto lordo:
29.86 USD (2 178 pips)
Perdita lorda:
-10.00 USD (500 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (21.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.64 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
2.70%
Massimo carico di deposito:
10.22%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
1.99
Long Trade:
23 (71.88%)
Short Trade:
9 (28.13%)
Fattore di profitto:
2.99
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
0.96 USD
Perdita media:
-10.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.00 USD (1)
Crescita mensile:
7.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10.00 USD (3.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.68% (10.00 USD)
Per equità:
2.68% (7.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|20
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.25 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21.64 USD
Massima perdita consecutiva: -10.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.24 × 185
|
Pepperstone-Edge04
|0.27 × 33
|
ICMarkets-Live04
|0.28 × 454
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 15
|
ICMarkets-Live10
|0.35 × 320
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.39 × 207
|
AdmiralMarkets-Live
|0.42 × 26
|
TickmillUK-Live03
|0.55 × 40
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.64 × 473
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.65 × 1664
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.66 × 1558
|
ICMarkets-Live06
|0.73 × 130
|
ICMarkets-Live17
|0.81 × 27
|
ICMarkets-Live18
|1.14 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.29 × 48
|
Exness-Real4
|1.50 × 20
|
GBEbrokers-Live
|2.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 140
|
Exness-Real2
|2.46 × 105
