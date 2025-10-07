SegnaliSezioni
Liang Chuan Zhou

Zlctm232357943

Liang Chuan Zhou
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -13%
Exness-MT5Real5
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
118
Profit Trade:
86 (72.88%)
Loss Trade:
32 (27.12%)
Best Trade:
6.13 USD
Worst Trade:
-17.29 USD
Profitto lordo:
118.73 USD (118 772 pips)
Perdita lorda:
-133.38 USD (133 375 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (9.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.20 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
83.99%
Massimo carico di deposito:
51.97%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
118
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
62 (52.54%)
Short Trade:
56 (47.46%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.12 USD
Profitto medio:
1.38 USD
Perdita media:
-4.17 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-18.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.65 USD (2)
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.18 USD
Massimale:
36.98 USD (32.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.78% (36.98 USD)
Per equità:
16.17% (16.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 118
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.13 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +9.63 USD
Massima perdita consecutiva: -18.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

对冲剥头皮加趋势
Non ci sono recensioni
2025.10.07 16:54
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.07 15:54
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.07 14:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.07 13:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.07 08:36
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.07 08:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 08:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
