- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
2 075.63 EUR
Worst Trade:
-970.34 EUR
Profitto lordo:
3 980.69 EUR (4 648 pips)
Perdita lorda:
-2 489.46 EUR (1 958 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1 386.14 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 075.63 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.98
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
165.69 EUR
Profitto medio:
796.14 EUR
Perdita media:
-622.37 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-1 519.12 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 519.12 EUR (3)
Crescita mensile:
2.98%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 000.20 EUR
Massimale:
1 519.12 EUR (3.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.01% (1 519.12 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTech100
|8
|GBPJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTech100
|1.6K
|GBPJPY
|145
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTech100
|2.6K
|GBPJPY
|69
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 075.63 EUR
Worst Trade: -970 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 386.14 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 519.12 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SpiceProp-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Non ci sono recensioni