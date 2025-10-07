- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
7 (50.00%)
Loss Trade:
7 (50.00%)
Best Trade:
8.10 USD
Worst Trade:
-29.28 USD
Profitto lordo:
39.45 USD (2 765 pips)
Perdita lorda:
-65.50 USD (2 510 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (20.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.18 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.19
Attività di trading:
96.72%
Massimo carico di deposito:
1.71%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
5 (35.71%)
Short Trade:
9 (64.29%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-1.86 USD
Profitto medio:
5.64 USD
Perdita media:
-9.36 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-54.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.86 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.05 USD
Massimale:
54.86 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.37% (54.86 USD)
Per equità:
0.54% (80.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|255
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.10 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +20.18 USD
Massima perdita consecutiva: -54.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
1
100%
14
50%
97%
0.60
-1.86
USD
USD
1%
1:500