Trade:
107
Profit Trade:
82 (76.63%)
Loss Trade:
25 (23.36%)
Best Trade:
29.87 USD
Worst Trade:
-111.13 USD
Profitto lordo:
341.09 USD (132 544 pips)
Perdita lorda:
-392.66 USD (71 215 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (29.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.85 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
18.37%
Massimo carico di deposito:
116.26%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
68 (63.55%)
Short Trade:
39 (36.45%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.48 USD
Profitto medio:
4.16 USD
Perdita media:
-15.71 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-13.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-222.21 USD (2)
Crescita mensile:
-51.56%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.69 USD
Massimale:
222.61 USD (83.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.07% (222.57 USD)
Per equità:
72.95% (195.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|US30
|10
|US500
|8
|DE40
|8
|USTEC
|6
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|1
|EURCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-113
|US30
|71
|US500
|-2
|DE40
|6
|USTEC
|-9
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|-8
|AUDUSD
|-6
|EURAUD
|5
|EURCAD
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|US30
|71K
|US500
|-2.4K
|DE40
|5.1K
|USTEC
|-9.5K
|GBPUSD
|252
|EURUSD
|-767
|AUDUSD
|-575
|EURAUD
|164
|EURCAD
|80
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.87 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +29.42 USD
Massima perdita consecutiva: -13.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.15 × 13
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.57 × 182
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5653
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
Exness-MT5Real8
|0.82 × 907
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.03 × 161
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
PacificUnionLLC-Live
|1.10 × 31
