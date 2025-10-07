SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SKYHIGH
Cd Vijaya Narayana

SKYHIGH

Cd Vijaya Narayana
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 -52%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
82 (76.63%)
Loss Trade:
25 (23.36%)
Best Trade:
29.87 USD
Worst Trade:
-111.13 USD
Profitto lordo:
341.09 USD (132 544 pips)
Perdita lorda:
-392.66 USD (71 215 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (29.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.85 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
18.37%
Massimo carico di deposito:
116.26%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
68 (63.55%)
Short Trade:
39 (36.45%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.48 USD
Profitto medio:
4.16 USD
Perdita media:
-15.71 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-13.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-222.21 USD (2)
Crescita mensile:
-51.56%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.69 USD
Massimale:
222.61 USD (83.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.07% (222.57 USD)
Per equità:
72.95% (195.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 69
US30 10
US500 8
DE40 8
USTEC 6
GBPUSD 2
EURUSD 1
AUDUSD 1
EURAUD 1
EURCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -113
US30 71
US500 -2
DE40 6
USTEC -9
GBPUSD 2
EURUSD -8
AUDUSD -6
EURAUD 5
EURCAD 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.1K
US30 71K
US500 -2.4K
DE40 5.1K
USTEC -9.5K
GBPUSD 252
EURUSD -767
AUDUSD -575
EURAUD 164
EURCAD 80
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.87 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +29.42 USD
Massima perdita consecutiva: -13.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 3
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.15 × 13
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.57 × 182
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5653
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
Exness-MT5Real8
0.82 × 907
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.03 × 161
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
PacificUnionLLC-Live
1.10 × 31
131 più
Non ci sono recensioni
2025.10.16 07:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 07:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 07:01
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 07:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.07 08:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 08:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 08:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.07 08:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 07:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.07 07:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 07:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

