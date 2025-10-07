- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
137
Profit Trade:
85 (62.04%)
Loss Trade:
52 (37.96%)
Best Trade:
29.77 USD
Worst Trade:
-45.44 USD
Profitto lordo:
257.45 USD (13 602 677 pips)
Perdita lorda:
-152.75 USD (259 589 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (140.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
140.72 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.65%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
96
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.30
Long Trade:
62 (45.26%)
Short Trade:
75 (54.74%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
3.03 USD
Perdita media:
-2.94 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-2.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.44 USD (1)
Crescita mensile:
44.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.75 USD
Massimale:
45.60 USD (12.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.12% (42.35 USD)
Per equità:
12.67% (43.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|101
|XAUUSD
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|138
|XAUUSD
|-33
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1.1M
|XAUUSD
|-29K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.77 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +140.72 USD
Massima perdita consecutiva: -2.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.13 × 4280
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
44%
0
0
USD
USD
344
USD
USD
2
0%
137
62%
100%
1.68
0.76
USD
USD
17%
1:500