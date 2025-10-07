SegnaliSezioni
Vasile Verdes

EdgeHFT

Vasile Verdes
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 325%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
321
Profit Trade:
265 (82.55%)
Loss Trade:
56 (17.45%)
Best Trade:
9.35 EUR
Worst Trade:
-4.91 EUR
Profitto lordo:
139.08 EUR (429 674 pips)
Perdita lorda:
-54.55 EUR (32 942 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (31.86 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
31.86 EUR (29)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
97.13%
Massimo carico di deposito:
7.47%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
127
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
7.64
Long Trade:
206 (64.17%)
Short Trade:
115 (35.83%)
Fattore di profitto:
2.55
Profitto previsto:
0.26 EUR
Profitto medio:
0.52 EUR
Perdita media:
-0.97 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-7.35 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9.62 EUR (3)
Crescita mensile:
96.46%
Previsione annuale:
1 170.44%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
11.07 EUR (15.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.57% (11.07 EUR)
Per equità:
17.78% (19.65 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GER40 127
XAUUSD.r 127
US30 66
US100 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GER40 11
XAUUSD.r 62
US30 23
US100 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GER40 115K
XAUUSD.r 7.2K
US30 273K
US100 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.35 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +31.86 EUR
Massima perdita consecutiva: -7.35 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
Non ci sono recensioni
2025.10.07 07:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
