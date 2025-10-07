- Crescita
Trade:
321
Profit Trade:
265 (82.55%)
Loss Trade:
56 (17.45%)
Best Trade:
9.35 EUR
Worst Trade:
-4.91 EUR
Profitto lordo:
139.08 EUR (429 674 pips)
Perdita lorda:
-54.55 EUR (32 942 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (31.86 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
31.86 EUR (29)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
97.13%
Massimo carico di deposito:
7.47%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
127
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
7.64
Long Trade:
206 (64.17%)
Short Trade:
115 (35.83%)
Fattore di profitto:
2.55
Profitto previsto:
0.26 EUR
Profitto medio:
0.52 EUR
Perdita media:
-0.97 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-7.35 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9.62 EUR (3)
Crescita mensile:
96.46%
Previsione annuale:
1 170.44%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
11.07 EUR (15.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.57% (11.07 EUR)
Per equità:
17.78% (19.65 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GER40
|127
|XAUUSD.r
|127
|US30
|66
|US100
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GER40
|11
|XAUUSD.r
|62
|US30
|23
|US100
|0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GER40
|115K
|XAUUSD.r
|7.2K
|US30
|273K
|US100
|1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.35 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +31.86 EUR
Massima perdita consecutiva: -7.35 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
325%
0
0
USD
USD
111
EUR
EUR
16
81%
321
82%
97%
2.54
0.26
EUR
EUR
18%
1:500