- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
25 (89.28%)
Loss Trade:
3 (10.71%)
Best Trade:
5.98 USD
Worst Trade:
-3.15 USD
Profitto lordo:
67.27 USD (6 718 pips)
Perdita lorda:
-5.95 USD (595 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (35.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.16 USD (13)
Indice di Sharpe:
1.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.66%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
19.47
Long Trade:
3 (10.71%)
Short Trade:
25 (89.29%)
Fattore di profitto:
11.31
Profitto previsto:
2.19 USD
Profitto medio:
2.69 USD
Perdita media:
-1.98 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.15 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.15 USD (1.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.28% (2.80 USD)
Per equità:
0.30% (0.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|61
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.98 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +35.16 USD
Massima perdita consecutiva: -2.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
31%
0
0
USD
USD
261
USD
USD
1
100%
28
89%
100%
11.30
2.19
USD
USD
1%
1:500