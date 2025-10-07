- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
517
Profit Trade:
167 (32.30%)
Loss Trade:
350 (67.70%)
Best Trade:
23.19 USD
Worst Trade:
-8.47 USD
Profitto lordo:
295.00 USD (27 506 pips)
Perdita lorda:
-423.49 USD (58 651 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (17.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.58 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
186 (35.98%)
Short Trade:
331 (64.02%)
Fattore di profitto:
0.70
Profitto previsto:
-0.25 USD
Profitto medio:
1.77 USD
Perdita media:
-1.21 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-36.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.01 USD (15)
Crescita mensile:
-97.08%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
136.44 USD
Massimale:
148.13 USD (360.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|296
|XAUUSD
|78
|AUDJPY
|13
|AUDCAD
|12
|USDJPY
|12
|EURCAD
|10
|GBPCHF
|10
|US100
|10
|GBPUSD
|9
|EURAUD
|9
|CHFJPY
|8
|AUDCHF
|8
|AUDUSD
|6
|GBPNZD
|5
|GBPCAD
|4
|EURCHF
|4
|USDCHF
|3
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|3
|CADJPY
|3
|NZDUSD
|2
|NZDCHF
|2
|EURNZD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|CADCHF
|1
|XAGUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-56
|XAUUSD
|-48
|AUDJPY
|6
|AUDCAD
|-5
|USDJPY
|7
|EURCAD
|-1
|GBPCHF
|6
|US100
|-21
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|-8
|CHFJPY
|-4
|AUDCHF
|-2
|AUDUSD
|-4
|GBPNZD
|-1
|GBPCAD
|-3
|EURCHF
|-4
|USDCHF
|0
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|-1
|CADJPY
|1
|NZDUSD
|-2
|NZDCHF
|1
|EURNZD
|-2
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|2
|CADCHF
|2
|XAGUSD
|0
|GBPJPY
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-4.8K
|XAUUSD
|-4.8K
|AUDJPY
|799
|AUDCAD
|-728
|USDJPY
|1K
|EURCAD
|-41
|GBPCHF
|535
|US100
|-21K
|GBPUSD
|346
|EURAUD
|-1.1K
|CHFJPY
|-549
|AUDCHF
|-177
|AUDUSD
|-402
|GBPNZD
|-208
|GBPCAD
|-477
|EURCHF
|-177
|USDCHF
|43
|GBPAUD
|261
|USDCAD
|-134
|CADJPY
|159
|NZDUSD
|-154
|NZDCHF
|71
|EURNZD
|-299
|NZDCAD
|416
|AUDNZD
|105
|EURJPY
|260
|CADCHF
|130
|XAGUSD
|-3
|GBPJPY
|-128
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.19 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +17.97 USD
Massima perdita consecutiva: -36.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 8
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
XGXPROTRADE-Server
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.08 × 71
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.14 × 22
