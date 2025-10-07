SegnaliSezioni
Sevino Ardiansyah

KingVIns

Sevino Ardiansyah
0 recensioni
26 settimane
0 / 0 USD
0%
FBS-Real
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
517
Profit Trade:
167 (32.30%)
Loss Trade:
350 (67.70%)
Best Trade:
23.19 USD
Worst Trade:
-8.47 USD
Profitto lordo:
295.00 USD (27 506 pips)
Perdita lorda:
-423.49 USD (58 651 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (17.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.58 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
186 (35.98%)
Short Trade:
331 (64.02%)
Fattore di profitto:
0.70
Profitto previsto:
-0.25 USD
Profitto medio:
1.77 USD
Perdita media:
-1.21 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-36.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.01 USD (15)
Crescita mensile:
-97.08%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
136.44 USD
Massimale:
148.13 USD (360.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 296
XAUUSD 78
AUDJPY 13
AUDCAD 12
USDJPY 12
EURCAD 10
GBPCHF 10
US100 10
GBPUSD 9
EURAUD 9
CHFJPY 8
AUDCHF 8
AUDUSD 6
GBPNZD 5
GBPCAD 4
EURCHF 4
USDCHF 3
GBPAUD 3
USDCAD 3
CADJPY 3
NZDUSD 2
NZDCHF 2
EURNZD 1
NZDCAD 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
CADCHF 1
XAGUSD 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -56
XAUUSD -48
AUDJPY 6
AUDCAD -5
USDJPY 7
EURCAD -1
GBPCHF 6
US100 -21
GBPUSD 6
EURAUD -8
CHFJPY -4
AUDCHF -2
AUDUSD -4
GBPNZD -1
GBPCAD -3
EURCHF -4
USDCHF 0
GBPAUD 2
USDCAD -1
CADJPY 1
NZDUSD -2
NZDCHF 1
EURNZD -2
NZDCAD 3
AUDNZD 1
EURJPY 2
CADCHF 2
XAGUSD 0
GBPJPY -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -4.8K
XAUUSD -4.8K
AUDJPY 799
AUDCAD -728
USDJPY 1K
EURCAD -41
GBPCHF 535
US100 -21K
GBPUSD 346
EURAUD -1.1K
CHFJPY -549
AUDCHF -177
AUDUSD -402
GBPNZD -208
GBPCAD -477
EURCHF -177
USDCHF 43
GBPAUD 261
USDCAD -134
CADJPY 159
NZDUSD -154
NZDCHF 71
EURNZD -299
NZDCAD 416
AUDNZD 105
EURJPY 260
CADCHF 130
XAGUSD -3
GBPJPY -128
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.19 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +17.97 USD
Massima perdita consecutiva: -36.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 3
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
XGXPROTRADE-Server
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 3
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
BetailCapitalLtd-Server
0.14 × 22
286 più
