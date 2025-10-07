SegnaliSezioni
Patricia Enejeta Ozukwe

ForexSmileLowRisk

Patricia Enejeta Ozukwe
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -19%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
4 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-9.82 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-37.21 USD (37 208 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-9.45
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
114.30%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-9.30 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-9.30 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-37.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.21 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.21 USD
Massimale:
37.21 USD (18.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.60% (37.21 USD)
Per equità:
50.16% (81.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -37K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -37.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
ICMarketsSC-MT5
4.59 × 1452
26 più
Non ci sono recensioni
2025.10.07 07:42
Share of trading days is too low
2025.10.07 07:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.07 06:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 06:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 06:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.07 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 06:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
