- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
31 (64.58%)
Loss Trade:
17 (35.42%)
Best Trade:
13.02 USD
Worst Trade:
-5.05 USD
Profitto lordo:
126.30 USD (107 514 pips)
Perdita lorda:
-24.79 USD (24 435 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (48.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.68 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
50.68%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
5.46
Long Trade:
15 (31.25%)
Short Trade:
33 (68.75%)
Fattore di profitto:
5.09
Profitto previsto:
2.11 USD
Profitto medio:
4.07 USD
Perdita media:
-1.46 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-15.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.15 USD (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.67 USD
Massimale:
18.59 USD (3.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.20% (18.59 USD)
Per equità:
7.05% (42.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|AUDUSD
|8
|GBPJPY
|5
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|93
|AUDUSD
|9
|GBPJPY
|1
|BTCUSD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|93K
|AUDUSD
|181
|GBPJPY
|78
|BTCUSD
|-10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.02 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +48.68 USD
Massima perdita consecutiva: -15.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
192 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
TP or Sl
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
18%
0
0
USD
USD
668
USD
USD
1
0%
48
64%
100%
5.09
2.11
USD
USD
7%
1:200