- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
28 (82.35%)
Loss Trade:
6 (17.65%)
Best Trade:
52.17 USD
Worst Trade:
-36.57 USD
Profitto lordo:
326.93 USD (620 953 pips)
Perdita lorda:
-152.14 USD (529 075 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (80.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
89.42 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.69%
Ultimo trade:
52 minuti fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.57
Long Trade:
28 (82.35%)
Short Trade:
6 (17.65%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
5.14 USD
Profitto medio:
11.68 USD
Perdita media:
-25.36 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-68.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-68.12 USD (2)
Crescita mensile:
58.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
68.12 USD (15.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.83% (68.12 USD)
Per equità:
21.30% (101.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|BTCUSD
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|174
|BTCUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|78K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.17 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +80.99 USD
Massima perdita consecutiva: -68.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 2
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 3
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
