- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
53 (75.71%)
Loss Trade:
17 (24.29%)
Best Trade:
1 939.31 USD
Worst Trade:
-2 911.55 USD
Profitto lordo:
17 919.29 USD (72 448 pips)
Perdita lorda:
-6 774.03 USD (26 948 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (4 541.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 733.28 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.29%
Ultimo trade:
53 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
3.83
Long Trade:
43 (61.43%)
Short Trade:
27 (38.57%)
Fattore di profitto:
2.65
Profitto previsto:
159.22 USD
Profitto medio:
338.10 USD
Perdita media:
-398.47 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-357.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 911.55 USD (1)
Crescita mensile:
41.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
800.67 USD
Massimale:
2 911.55 USD (11.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.12% (2 000.08 USD)
Per equità:
6.37% (1 604.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|NQ100.R
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11K
|NQ100.R
|20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|43K
|NQ100.R
|2K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 939.31 USD
Worst Trade: -2 912 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 541.79 USD
Massima perdita consecutiva: -357.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
