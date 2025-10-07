- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
20 (54.05%)
Loss Trade:
17 (45.95%)
Best Trade:
26.16 USD
Worst Trade:
-11.97 USD
Profitto lordo:
152.66 USD (15 254 pips)
Perdita lorda:
-109.80 USD (10 973 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (43.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.49 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
5.70%
Massimo carico di deposito:
22.55%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.75
Long Trade:
19 (51.35%)
Short Trade:
18 (48.65%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.16 USD
Profitto medio:
7.63 USD
Perdita media:
-6.46 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-19.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.90 USD (4)
Crescita mensile:
34.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
57.12 USD (38.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.84% (57.12 USD)
Per equità:
6.84% (2.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.16 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +43.49 USD
Massima perdita consecutiva: -19.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 26
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 45
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 3
69 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Old school S&R and wave concept combined with tight risk management applied on Gold (XAU/USD)
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
34%
0
0
USD
USD
33
USD
USD
2
0%
37
54%
6%
1.39
1.16
USD
USD
57%
1:500