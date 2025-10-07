- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
14 (66.66%)
Loss Trade:
7 (33.33%)
Best Trade:
14.16 USD
Worst Trade:
-90.64 USD
Profitto lordo:
92.49 USD (7 250 pips)
Perdita lorda:
-104.47 USD (3 592 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (14.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.08 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.98%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
11 (52.38%)
Short Trade:
10 (47.62%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.57 USD
Profitto medio:
6.61 USD
Perdita media:
-14.92 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-90.64 USD (1)
Crescita mensile:
-14.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.53 USD
Massimale:
92.06 USD (50.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
13.67% (20.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|7
|NZDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|18
|GBPUSD
|-41
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|3
|NZDJPY
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|3K
|GBPUSD
|-858
|NZDUSD
|200
|AUDCAD
|492
|NZDJPY
|852
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.16 USD
Worst Trade: -91 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +14.48 USD
Massima perdita consecutiva: -5.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-Real 12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradersTrust-Live
|0.44 × 9
|
AxioryAsia-02Live
|0.50 × 12
|
GemForex-Live
|0.70 × 944
|
XMTrading-Real 12
|0.70 × 20
|
MYFXMarkets-US03-Live
|6.00 × 1
|
Ava-Real 2
|7.71 × 34
il mio commercio di forex!
Ottieni il reddito passivo dei tuoi sogni con il trading completamente automatizzato
Afferra la tua felicità!
Per unirti alla comunità Dream☆Presentation,
Clicca qui https://www.facebook.com/DreamPresentations/
Buon commercio!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
151
USD
USD
8
100%
21
66%
100%
0.88
-0.57
USD
USD
14%
1:500