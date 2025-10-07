SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Dream X 5153
Nei Tian Rong Hui

Dream X 5153

Nei Tian Rong Hui
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
XMTrading-Real 12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
14 (66.66%)
Loss Trade:
7 (33.33%)
Best Trade:
14.16 USD
Worst Trade:
-90.64 USD
Profitto lordo:
92.49 USD (7 250 pips)
Perdita lorda:
-104.47 USD (3 592 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (14.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.08 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.98%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
11 (52.38%)
Short Trade:
10 (47.62%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.57 USD
Profitto medio:
6.61 USD
Perdita media:
-14.92 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-90.64 USD (1)
Crescita mensile:
-14.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.53 USD
Massimale:
92.06 USD (50.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
13.67% (20.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 11
GBPUSD 7
NZDUSD 1
AUDCAD 1
NZDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 18
GBPUSD -41
NZDUSD 2
AUDCAD 3
NZDJPY 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 3K
GBPUSD -858
NZDUSD 200
AUDCAD 492
NZDJPY 852
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.16 USD
Worst Trade: -91 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +14.48 USD
Massima perdita consecutiva: -5.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-Real 12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradersTrust-Live
0.44 × 9
AxioryAsia-02Live
0.50 × 12
GemForex-Live
0.70 × 944
XMTrading-Real 12
0.70 × 20
MYFXMarkets-US03-Live
6.00 × 1
Ava-Real 2
7.71 × 34
il mio commercio di forex!
 
Ottieni il reddito passivo dei tuoi sogni con il trading completamente automatizzato

Afferra la tua felicità!

Per unirti alla comunità Dream☆Presentation,
 
Buon commercio!



Non ci sono recensioni
2025.10.07 04:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 04:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
