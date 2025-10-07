- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
8 (72.72%)
Loss Trade:
3 (27.27%)
Best Trade:
59.84 USD
Worst Trade:
-44.40 USD
Profitto lordo:
281.60 USD (3 709 pips)
Perdita lorda:
-58.80 USD (736 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (168.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
168.71 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.02
Long Trade:
2 (18.18%)
Short Trade:
9 (81.82%)
Fattore di profitto:
4.79
Profitto previsto:
20.25 USD
Profitto medio:
35.20 USD
Perdita media:
-19.60 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-44.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.40 USD (1)
Crescita mensile:
18.78%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.71 USD
Massimale:
44.40 USD (0.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|223
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +59.84 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +168.71 USD
Massima perdita consecutiva: -44.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsV-S2-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
Trust me steadily, you will definitely rely on me.
Non ci sono recensioni