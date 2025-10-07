- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
28 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
345.73 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
4 887.19 USD (69 803 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
28 (4 887.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 887.19 USD (28)
Indice di Sharpe:
1.67
Attività di trading:
74.39%
Massimo carico di deposito:
2.76%
Ultimo trade:
31 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (3.57%)
Short Trade:
27 (96.43%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
174.54 USD
Profitto medio:
174.54 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
32.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
9.93% (1 569.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|70K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +345.73 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4 887.19 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Only Gold
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
0%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
1
0%
28
100%
74%
n/a
174.54
USD
USD
10%
1:500