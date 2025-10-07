SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Trader FX 02
ALFREDO MANOEL ROCHA DA SILVA

Trader FX 02

ALFREDO MANOEL ROCHA DA SILVA
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Axi-US05-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.17 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
5.54 USD (448 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (5.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.54 USD (2)
Indice di Sharpe:
6.85
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.71%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.77 USD
Profitto medio:
2.77 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.88% (8.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF.pro 1
GBPCHF.pro 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF.pro 3
GBPCHF.pro 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF.pro 256
GBPCHF.pro 192
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.17 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5.54 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

💹 Copy Trader (Trader FX 02) – Invista de forma inteligente e prática

Quer aproveitar o mercado Forex sem precisar passar horas estudando gráficos e estratégias? Com o Copy Trader, você acompanha automaticamente as operações de traders experientes, de forma transparente, segura e prática.

✨ Vantagens para você:

🚀 Performance consistente – acompanhe estratégias testadas e ajustadas para resultados sólidos.

🕒 Praticidade total – suas operações são replicadas em tempo real, sem precisar acompanhar o mercado 24h.

📊 Gestão de risco – estratégias pensadas para equilibrar segurança e rentabilidade.

🌍 Acesso global – opere no maior mercado financeiro do mundo, com liquidez e oportunidades todos os dias.

Você não precisa ser especialista para aproveitar o Forex. Basta conectar sua conta, escolher o Copy Trader e deixar as operações trabalharem por você.

🔑 Confiança, clareza e resultados ao seu alcance.


Non ci sono recensioni
2025.10.07 02:23
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.07 02:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 02:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trader FX 02
30USD al mese
0%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
2
100%
100%
n/a
2.77
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.