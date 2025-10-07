- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.17 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
5.54 USD (448 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (5.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.54 USD (2)
Indice di Sharpe:
6.85
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.71%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.77 USD
Profitto medio:
2.77 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.88% (8.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF.pro
|1
|GBPCHF.pro
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF.pro
|3
|GBPCHF.pro
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF.pro
|256
|GBPCHF.pro
|192
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.17 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5.54 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
💹 Copy Trader (Trader FX 02) – Invista de forma inteligente e prática
Quer aproveitar o mercado Forex sem precisar passar horas estudando gráficos e estratégias? Com o Copy Trader, você acompanha automaticamente as operações de traders experientes, de forma transparente, segura e prática.
✨ Vantagens para você:
🚀 Performance consistente – acompanhe estratégias testadas e ajustadas para resultados sólidos.
🕒 Praticidade total – suas operações são replicadas em tempo real, sem precisar acompanhar o mercado 24h.
📊 Gestão de risco – estratégias pensadas para equilibrar segurança e rentabilidade.
🌍 Acesso global – opere no maior mercado financeiro do mundo, com liquidez e oportunidades todos os dias.
Você não precisa ser especialista para aproveitar o Forex. Basta conectar sua conta, escolher o Copy Trader e deixar as operações trabalharem por você.
🔑 Confiança, clareza e resultados ao seu alcance.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
2
100%
100%
n/a
2.77
USD
USD
1%
1:500