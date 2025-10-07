- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
31 (77.50%)
Loss Trade:
9 (22.50%)
Best Trade:
1 416.79 CNH
Worst Trade:
-8 817.28 CNH
Profitto lordo:
24 789.36 CNH (57 640 pips)
Perdita lorda:
-35 815.29 CNH (70 050 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (7 008.66 CNH)
Massimo profitto consecutivo:
7 256.77 CNH (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
12 (30.00%)
Short Trade:
28 (70.00%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-275.65 CNH
Profitto medio:
799.66 CNH
Perdita media:
-3 979.48 CNH
Massime perdite consecutive:
2 (-10 217.25 CNH)
Massima perdita consecutiva:
-10 217.25 CNH (2)
Crescita mensile:
-47.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16 834.59 CNH
Massimale:
22 891.36 CNH (87.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.90% (22 741.36 CNH)
Per equità:
0.00% (0.00 CNH)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|HK50.f
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|HK50.f
|-1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|HK50.f
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 416.79 CNH
Worst Trade: -8 817 CNH
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7 008.66 CNH
Massima perdita consecutiva: -10 217.25 CNH
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BKSMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni