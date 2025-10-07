SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AutoRun167
Chen Yi Zhou

AutoRun167

Chen Yi Zhou
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -58%
BKSMarkets-Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
31 (77.50%)
Loss Trade:
9 (22.50%)
Best Trade:
1 416.79 CNH
Worst Trade:
-8 817.28 CNH
Profitto lordo:
24 789.36 CNH (57 640 pips)
Perdita lorda:
-35 815.29 CNH (70 050 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (7 008.66 CNH)
Massimo profitto consecutivo:
7 256.77 CNH (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
12 (30.00%)
Short Trade:
28 (70.00%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-275.65 CNH
Profitto medio:
799.66 CNH
Perdita media:
-3 979.48 CNH
Massime perdite consecutive:
2 (-10 217.25 CNH)
Massima perdita consecutiva:
-10 217.25 CNH (2)
Crescita mensile:
-47.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16 834.59 CNH
Massimale:
22 891.36 CNH (87.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.90% (22 741.36 CNH)
Per equità:
0.00% (0.00 CNH)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
HK50.f 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
HK50.f -1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
HK50.f -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 416.79 CNH
Worst Trade: -8 817 CNH
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7 008.66 CNH
Massima perdita consecutiva: -10 217.25 CNH

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BKSMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.07 01:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 01:23
A large drawdown may occur on the account again
