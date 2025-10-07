- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 225
Profit Trade:
522 (42.61%)
Loss Trade:
703 (57.39%)
Best Trade:
381.54 USD
Worst Trade:
-259.05 USD
Profitto lordo:
16 911.51 USD (990 503 pips)
Perdita lorda:
-17 431.21 USD (632 891 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (620.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
877.07 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.17
Long Trade:
819 (66.86%)
Short Trade:
406 (33.14%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.42 USD
Profitto medio:
32.40 USD
Perdita media:
-24.80 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-517.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-517.69 USD (19)
Crescita mensile:
46.50%
Previsione annuale:
564.22%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 697.33 USD
Massimale:
3 089.55 USD (40.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.80% (362.56 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|361
|GOLD
|330
|GBPJPY
|288
|EURJPY
|238
|EURUSD
|5
|USDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-461
|GOLD
|2.4K
|GBPJPY
|-1.3K
|EURJPY
|-1K
|EURUSD
|-14
|USDCAD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-20K
|GOLD
|140K
|GBPJPY
|-45K
|EURJPY
|-19K
|EURUSD
|-180
|USDCAD
|-55
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +381.54 USD
Worst Trade: -259 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +620.68 USD
Massima perdita consecutiva: -517.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Ava-Real 1-MT5
|1.33 × 3
|
XMTrading-MT5 2
|1.39 × 429
|
RannForex-Server
|1.50 × 2
|
XMTrading-MT5 3
|1.71 × 649
XAUUSD Only with high risk ratio
No Martingale, No grade , No dangerous strategy
Have SL,TP for each trade - Never blow account
