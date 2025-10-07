SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Fire Trap
Hyu Nobu

Fire Trap

Hyu Nobu
0 recensioni
53 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 249%
XMTrading-MT5 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 225
Profit Trade:
522 (42.61%)
Loss Trade:
703 (57.39%)
Best Trade:
381.54 USD
Worst Trade:
-259.05 USD
Profitto lordo:
16 911.51 USD (990 503 pips)
Perdita lorda:
-17 431.21 USD (632 891 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (620.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
877.07 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.17
Long Trade:
819 (66.86%)
Short Trade:
406 (33.14%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.42 USD
Profitto medio:
32.40 USD
Perdita media:
-24.80 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-517.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-517.69 USD (19)
Crescita mensile:
46.50%
Previsione annuale:
564.22%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 697.33 USD
Massimale:
3 089.55 USD (40.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.80% (362.56 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 361
GOLD 330
GBPJPY 288
EURJPY 238
EURUSD 5
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -461
GOLD 2.4K
GBPJPY -1.3K
EURJPY -1K
EURUSD -14
USDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -20K
GOLD 140K
GBPJPY -45K
EURJPY -19K
EURUSD -180
USDCAD -55
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +381.54 USD
Worst Trade: -259 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +620.68 USD
Massima perdita consecutiva: -517.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ava-Real 1-MT5
1.33 × 3
XMTrading-MT5 2
1.39 × 429
RannForex-Server
1.50 × 2
XMTrading-MT5 3
1.71 × 649
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
XAUUSD Only with high risk ratio

No Martingale,  No grade , No dangerous strategy

Have SL,TP for each trade - Never blow account


Non ci sono recensioni
2025.10.07 00:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.82% of days out of 365 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati