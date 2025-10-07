SegnaliSezioni
Sebastian Gil Gonzalez

TRAIDERS ALG XAU

Sebastian Gil Gonzalez
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
10 (55.55%)
Loss Trade:
8 (44.44%)
Best Trade:
251.04 EUR
Worst Trade:
-112.31 EUR
Profitto lordo:
722.77 EUR (3 276 pips)
Perdita lorda:
-530.23 EUR (2 475 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (426.76 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
426.76 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
48.95%
Massimo carico di deposito:
2.82%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
11 (61.11%)
Short Trade:
7 (38.89%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
10.70 EUR
Profitto medio:
72.28 EUR
Perdita media:
-66.28 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-160.64 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-160.64 EUR (2)
Algo trading:
54%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
163.05 EUR
Massimale:
163.05 EUR (1.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.62% (162.20 EUR)
Per equità:
0.62% (63.57 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 220
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 801
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +251.04 EUR
Worst Trade: -112 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +426.76 EUR
Massima perdita consecutiva: -160.64 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsEU-MT5-5
1.43 × 7
ICMarketsAU-Live
1.45 × 159
CapitalPointTrading-MT5-4
1.48 × 52
Exness-MT5Real7
1.72 × 99
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
86 più
Questo segnale è al 100% aritmico. Creato per mantenere un drawdown inferiore al 2% e testato negli ultimi 10 anni, ti offrirà un profitto giornaliero superiore al 2%.

L'unico bot creato da professionisti e costruito con oltre 100 variabili.

Spero che ti piaccia e che ti arricchisca come ha arricchito noi.
Non ci sono recensioni
2025.10.07 00:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 00:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.