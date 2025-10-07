- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
10 (55.55%)
Loss Trade:
8 (44.44%)
Best Trade:
251.04 EUR
Worst Trade:
-112.31 EUR
Profitto lordo:
722.77 EUR (3 276 pips)
Perdita lorda:
-530.23 EUR (2 475 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (426.76 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
426.76 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
48.95%
Massimo carico di deposito:
2.82%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
11 (61.11%)
Short Trade:
7 (38.89%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
10.70 EUR
Profitto medio:
72.28 EUR
Perdita media:
-66.28 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-160.64 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-160.64 EUR (2)
Algo trading:
54%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
163.05 EUR
Massimale:
163.05 EUR (1.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.62% (162.20 EUR)
Per equità:
0.62% (63.57 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|220
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|801
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +251.04 EUR
Worst Trade: -112 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +426.76 EUR
Massima perdita consecutiva: -160.64 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.43 × 7
|
ICMarketsAU-Live
|1.45 × 159
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.48 × 52
|
Exness-MT5Real7
|1.72 × 99
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
