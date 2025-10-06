SegnaliSezioni
I Gede Anom Widiada S Com

Cindara FX

I Gede Anom Widiada S Com
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 12%
Exness-Real29
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
486
Profit Trade:
365 (75.10%)
Loss Trade:
121 (24.90%)
Best Trade:
119.00 USD
Worst Trade:
-33.62 USD
Profitto lordo:
1 284.23 USD (592 690 pips)
Perdita lorda:
-562.34 USD (420 377 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (31.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.48 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
58.33%
Massimo carico di deposito:
1.49%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
487
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
5.45
Long Trade:
202 (41.56%)
Short Trade:
284 (58.44%)
Fattore di profitto:
2.28
Profitto previsto:
1.49 USD
Profitto medio:
3.52 USD
Perdita media:
-4.65 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-132.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-132.46 USD (6)
Crescita mensile:
11.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.34 USD
Massimale:
132.46 USD (3.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.46% (44.33 USD)
Per equità:
0.78% (83.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 486
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 722
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 172K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +119.00 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +31.75 USD
Massima perdita consecutiva: -132.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
8.26 × 114
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
A Martingale system with DD 8% so far.

Initial balance is 10,000USD and EA will close all and turn off the EA when equity reach 5000USD.

Non ci sono recensioni
2025.10.07 00:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 00:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.