- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
486
Profit Trade:
365 (75.10%)
Loss Trade:
121 (24.90%)
Best Trade:
119.00 USD
Worst Trade:
-33.62 USD
Profitto lordo:
1 284.23 USD (592 690 pips)
Perdita lorda:
-562.34 USD (420 377 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (31.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.48 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
58.33%
Massimo carico di deposito:
1.49%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
487
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
5.45
Long Trade:
202 (41.56%)
Short Trade:
284 (58.44%)
Fattore di profitto:
2.28
Profitto previsto:
1.49 USD
Profitto medio:
3.52 USD
Perdita media:
-4.65 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-132.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-132.46 USD (6)
Crescita mensile:
11.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.34 USD
Massimale:
132.46 USD (3.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.46% (44.33 USD)
Per equità:
0.78% (83.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|486
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|722
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|172K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +119.00 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +31.75 USD
Massima perdita consecutiva: -132.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.26 × 114
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
A Martingale system with DD 8% so far.
Initial balance is 10,000USD and EA will close all and turn off the EA when equity reach 5000USD.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
12%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
1
100%
486
75%
58%
2.28
1.49
USD
USD
1%
1:500