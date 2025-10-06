SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / LayeredCore MT5 Medium Risk Fusion
Kareem Abbas

LayeredCore MT5 Medium Risk Fusion

Kareem Abbas
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
14 (70.00%)
Loss Trade:
6 (30.00%)
Best Trade:
42.72 EUR
Worst Trade:
-9.81 EUR
Profitto lordo:
72.17 EUR (1 577 pips)
Perdita lorda:
-37.34 EUR (1 998 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (6.83 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
48.62 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
3 (15.00%)
Short Trade:
17 (85.00%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
1.74 EUR
Profitto medio:
5.16 EUR
Perdita media:
-6.22 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-24.40 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-24.40 EUR (3)
Crescita mensile:
3.48%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 EUR
Massimale:
24.40 EUR (2.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 7
AUDCAD 5
AUDJPY 5
EURGBP 2
EURJPY 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 6
AUDCAD 1
AUDJPY 26
EURGBP 4
EURJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 124
AUDCAD 157
AUDJPY -857
EURGBP -12
EURJPY 167
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.72 EUR
Worst Trade: -10 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6.83 EUR
Massima perdita consecutiva: -24.40 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.44 × 184
ICMarketsSC-MT5-4
2.56 × 275
FusionMarkets-Live
2.67 × 216
GOMarketsMU-Live
2.83 × 6
Pepperstone-MT5-Live01
2.96 × 26
Coinexx-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
RoboForex-ECN
3.12 × 360
VantageInternational-Live 3
3.20 × 5
ICMarketsSC-MT5
3.57 × 47
TASS-Live
3.65 × 17
Darwinex-Live
3.95 × 240
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
XM.COM-MT5
4.01 × 163
JunoMarkets-Server
4.20 × 5
Exness-MT5Real12
4.33 × 24
VantageInternational-Live 4
4.73 × 11
FPMarketsLLC-Live
5.00 × 1
Headway-Real
5.14 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
5.25 × 24
56 più
Non ci sono recensioni
2025.10.07 00:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 00:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
