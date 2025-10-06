- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
14 (70.00%)
Loss Trade:
6 (30.00%)
Best Trade:
42.72 EUR
Worst Trade:
-9.81 EUR
Profitto lordo:
72.17 EUR (1 577 pips)
Perdita lorda:
-37.34 EUR (1 998 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (6.83 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
48.62 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
3 (15.00%)
Short Trade:
17 (85.00%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
1.74 EUR
Profitto medio:
5.16 EUR
Perdita media:
-6.22 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-24.40 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-24.40 EUR (3)
Crescita mensile:
3.48%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 EUR
Massimale:
24.40 EUR (2.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|7
|AUDCAD
|5
|AUDJPY
|5
|EURGBP
|2
|EURJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|6
|AUDCAD
|1
|AUDJPY
|26
|EURGBP
|4
|EURJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|124
|AUDCAD
|157
|AUDJPY
|-857
|EURGBP
|-12
|EURJPY
|167
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.72 EUR
Worst Trade: -10 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6.83 EUR
Massima perdita consecutiva: -24.40 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.44 × 184
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.56 × 275
|
FusionMarkets-Live
|2.67 × 216
|
GOMarketsMU-Live
|2.83 × 6
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.96 × 26
|
Coinexx-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|3.12 × 360
|
VantageInternational-Live 3
|3.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|3.57 × 47
|
TASS-Live
|3.65 × 17
|
Darwinex-Live
|3.95 × 240
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|4.01 × 163
|
JunoMarkets-Server
|4.20 × 5
|
Exness-MT5Real12
|4.33 × 24
|
VantageInternational-Live 4
|4.73 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|5.00 × 1
|
Headway-Real
|5.14 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|5.25 × 24
