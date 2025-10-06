SegnaliSezioni
Kareem Abbas

LayeredCore MT5 Medium Risk Vantage

Kareem Abbas
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
6 (54.54%)
Loss Trade:
5 (45.45%)
Best Trade:
45.63 EUR
Worst Trade:
-9.23 EUR
Profitto lordo:
66.46 EUR (981 pips)
Perdita lorda:
-32.24 EUR (1 669 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (52.87 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
52.87 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
2 (18.18%)
Short Trade:
9 (81.82%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
3.11 EUR
Profitto medio:
11.08 EUR
Perdita media:
-6.45 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-22.75 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-22.75 EUR (3)
Crescita mensile:
3.42%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 EUR
Massimale:
22.75 EUR (2.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY+ 5
NZDCAD+ 4
EURGBP+ 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY+ 33
NZDCAD+ 2
EURGBP+ 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY+ -741
NZDCAD+ 57
EURGBP+ -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.07 00:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 00:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
