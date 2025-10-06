- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
6 (54.54%)
Loss Trade:
5 (45.45%)
Best Trade:
45.63 EUR
Worst Trade:
-9.23 EUR
Profitto lordo:
66.46 EUR (981 pips)
Perdita lorda:
-32.24 EUR (1 669 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (52.87 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
52.87 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
2 (18.18%)
Short Trade:
9 (81.82%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
3.11 EUR
Profitto medio:
11.08 EUR
Perdita media:
-6.45 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-22.75 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-22.75 EUR (3)
Crescita mensile:
3.42%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 EUR
Massimale:
22.75 EUR (2.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDJPY+
|5
|NZDCAD+
|4
|EURGBP+
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDJPY+
|33
|NZDCAD+
|2
|EURGBP+
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDJPY+
|-741
|NZDCAD+
|57
|EURGBP+
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.63 EUR
Worst Trade: -9 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +52.87 EUR
Massima perdita consecutiva: -22.75 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni