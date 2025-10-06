- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
20 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
180.86 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
591.69 USD (29 993 pips)
Perdita lorda:
-0.39 USD
Vincite massime consecutive:
20 (591.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
591.69 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.78
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
14782.50
Long Trade:
20 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1517.15
Profitto previsto:
29.58 USD
Profitto medio:
29.58 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
27.91%
Algo trading:
15%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
0.04 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.sv
|591
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.sv
|30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +180.86 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +591.69 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Swing Trade, semi Algo Trading
Non ci sono recensioni