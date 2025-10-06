- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
112.65 USD
Worst Trade:
-258.36 USD
Profitto lordo:
170.40 USD (574 pips)
Perdita lorda:
-419.58 USD (3 964 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (170.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
170.40 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.27
Attività di trading:
92.04%
Massimo carico di deposito:
6.80%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.41
Profitto previsto:
-31.15 USD
Profitto medio:
28.40 USD
Perdita media:
-209.79 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-413.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-413.28 USD (2)
Crescita mensile:
-1.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
249.18 USD
Massimale:
415.03 USD (5.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.93% (415.03 USD)
Per equità:
14.37% (993.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|USDCHF
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-133
|EURUSD
|-152
|USDCHF
|36
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-2.1K
|EURUSD
|-1.4K
|USDCHF
|75
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +112.65 USD
Worst Trade: -258 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +170.40 USD
Massima perdita consecutiva: -413.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-Pro
|5.50 × 2
FxPro-MT5
|6.16 × 5521
This is a simple signal that guaranty safety of your fund and consistent profit
Minimum capital for copying account must be $500
Do not double the trade lot
There will be DD but it will be safely managed
Two maximum open trades
Trade can last for days some times
Non ci sono recensioni
