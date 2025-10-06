SegnaliSezioni
Olaniyi Matthew Olaleye

TunTun MT5

Olaniyi Matthew Olaleye
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
FxPro-MT5 Live02
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
112.65 USD
Worst Trade:
-258.36 USD
Profitto lordo:
170.40 USD (574 pips)
Perdita lorda:
-419.58 USD (3 964 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (170.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
170.40 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.27
Attività di trading:
92.04%
Massimo carico di deposito:
6.80%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.41
Profitto previsto:
-31.15 USD
Profitto medio:
28.40 USD
Perdita media:
-209.79 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-413.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-413.28 USD (2)
Crescita mensile:
-1.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
249.18 USD
Massimale:
415.03 USD (5.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.93% (415.03 USD)
Per equità:
14.37% (993.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 4
EURUSD 3
USDCHF 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -133
EURUSD -152
USDCHF 36
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -2.1K
EURUSD -1.4K
USDCHF 75
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +112.65 USD
Worst Trade: -258 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +170.40 USD
Massima perdita consecutiva: -413.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
5.50 × 2
FxPro-MT5
6.16 × 5521
This is a simple signal that guaranty safety of your fund and consistent profit

Minimum capital for copying account must be $500

Do not double the trade lot

There will be DD but it will be safely managed

Two maximum open trades

Trade can last for days some times

Non ci sono recensioni
2025.10.31 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 23:14
Share of trading days is too low
2025.10.06 23:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.06 22:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 22:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 22:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.06 22:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 22:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
