Trade:
23
Profit Trade:
14 (60.86%)
Loss Trade:
9 (39.13%)
Best Trade:
23.74 USD
Worst Trade:
-19.36 USD
Profitto lordo:
100.06 USD (13 552 pips)
Perdita lorda:
-90.67 USD (6 673 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (60.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.49 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.78%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
12 giorni
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
12 (52.17%)
Short Trade:
11 (47.83%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
7.15 USD
Perdita media:
-10.07 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-36.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.33 USD (4)
Crescita mensile:
-27.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.32 USD
Massimale:
71.34 USD (39.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
17.92% (19.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|USDJPY
|3
|HK50
|3
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|2
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURCAD
|1
|CADCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-56
|USDJPY
|58
|HK50
|9
|GBPUSD
|9
|USDCHF
|-25
|EURAUD
|7
|EURJPY
|-3
|CADJPY
|4
|EURCAD
|5
|CADCHF
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.1K
|USDJPY
|8.2K
|HK50
|1.5K
|GBPUSD
|964
|USDCHF
|-3.1K
|EURAUD
|1.2K
|EURJPY
|-425
|CADJPY
|561
|EURCAD
|790
|CADCHF
|279
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Best Trade: +23.74 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +60.49 USD
Massima perdita consecutiva: -36.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATFXGM19-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|4.00 × 1
