Ueslei Lima De Meireles

ATFX Juros

Ueslei Lima De Meireles
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
0%
ATFXGM19-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
14 (60.86%)
Loss Trade:
9 (39.13%)
Best Trade:
23.74 USD
Worst Trade:
-19.36 USD
Profitto lordo:
100.06 USD (13 552 pips)
Perdita lorda:
-90.67 USD (6 673 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (60.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.49 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.78%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
12 giorni
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
12 (52.17%)
Short Trade:
11 (47.83%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
7.15 USD
Perdita media:
-10.07 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-36.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.33 USD (4)
Crescita mensile:
-27.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.32 USD
Massimale:
71.34 USD (39.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
17.92% (19.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
USDJPY 3
HK50 3
GBPUSD 2
USDCHF 2
EURAUD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
EURCAD 1
CADCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -56
USDJPY 58
HK50 9
GBPUSD 9
USDCHF -25
EURAUD 7
EURJPY -3
CADJPY 4
EURCAD 5
CADCHF 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.1K
USDJPY 8.2K
HK50 1.5K
GBPUSD 964
USDCHF -3.1K
EURAUD 1.2K
EURJPY -425
CADJPY 561
EURCAD 790
CADCHF 279
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.74 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +60.49 USD
Massima perdita consecutiva: -36.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATFXGM19-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
4.00 × 1
Apenas acompanhamento Operacional 
Non ci sono recensioni
2025.10.06 20:05
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 6.21% of days out of the 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 20:05
80% of trades performed within 6 days. This comprises 3.73% of days out of the 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 20:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ATFX Juros
30USD al mese
0%
0
0
USD
109
USD
23
0%
23
60%
100%
1.10
0.41
USD
18%
1:400
