- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
7 (53.84%)
Loss Trade:
6 (46.15%)
Best Trade:
2.37 USD
Worst Trade:
-5.08 USD
Profitto lordo:
9.36 USD (931 pips)
Perdita lorda:
-17.43 USD (1 741 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (4.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.68 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.26
Attività di trading:
27.43%
Massimo carico di deposito:
33.40%
Ultimo trade:
48 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.63
Long Trade:
6 (46.15%)
Short Trade:
7 (53.85%)
Fattore di profitto:
0.54
Profitto previsto:
-0.62 USD
Profitto medio:
1.34 USD
Perdita media:
-2.91 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-8.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.57 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.07 USD
Massimale:
12.75 USD (36.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.76% (12.75 USD)
Per equità:
9.68% (2.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-810
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.37 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.68 USD
Massima perdita consecutiva: -8.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
