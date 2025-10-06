- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
5 (45.45%)
Loss Trade:
6 (54.55%)
Best Trade:
6.62 USD
Worst Trade:
-13.19 USD
Profitto lordo:
17.69 USD (13 952 pips)
Perdita lorda:
-30.08 USD (6 460 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (17.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.69 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
63.85%
Massimo carico di deposito:
98.81%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
10 (90.91%)
Short Trade:
1 (9.09%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-1.13 USD
Profitto medio:
3.54 USD
Perdita media:
-5.01 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-30.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.08 USD (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.39 USD
Massimale:
30.08 USD (60.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.90% (30.08 USD)
Per equità:
24.79% (9.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|5
|GBPUSDm
|3
|USDCHFm
|1
|AUDCADm
|1
|AUDUSDm
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|3
|GBPUSDm
|-4
|USDCHFm
|2
|AUDCADm
|-13
|AUDUSDm
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|7.7K
|GBPUSDm
|-96
|USDCHFm
|12
|AUDCADm
|-92
|AUDUSDm
|-7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.62 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +17.69 USD
Massima perdita consecutiva: -30.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni