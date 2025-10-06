- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.77 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2.71 USD (269 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
4 (2.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.71 USD (4)
Indice di Sharpe:
1.05
Attività di trading:
41.58%
Massimo carico di deposito:
2.32%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
0.68 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.23% (7.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|269
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooTechnology-Live
|0.16 × 68
|
FPMarketsSC-Live
|0.23 × 43
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
349
USD
USD
1
0%
4
100%
42%
n/a
0.68
USD
USD
2%
1:500