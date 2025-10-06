SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Negus Solution
Kevin Chaban Marc Abdel Azim

Negus Solution

Kevin Chaban Marc Abdel Azim
0 recensioni
Affidabilità
69 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 12%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
316
Profit Trade:
103 (32.59%)
Loss Trade:
213 (67.41%)
Best Trade:
14.16 EUR
Worst Trade:
-8.42 EUR
Profitto lordo:
311.87 EUR (394 401 pips)
Perdita lorda:
-196.68 EUR (323 750 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (0.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
46.38 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
87
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
2.02
Long Trade:
141 (44.62%)
Short Trade:
175 (55.38%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
0.36 EUR
Profitto medio:
3.03 EUR
Perdita media:
-0.92 EUR
Massime perdite consecutive:
38 (-2.68 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-19.02 EUR (11)
Crescita mensile:
41.32%
Previsione annuale:
501.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.01 EUR
Massimale:
56.90 EUR (72.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.87% (11.40 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 315
GBPJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 131
GBPJPY 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 71K
GBPJPY -4
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.16 EUR
Worst Trade: -8 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +0.68 EUR
Massima perdita consecutiva: -2.68 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live04
16.67 × 3
Non ci sono recensioni
2025.10.06 16:56
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 2.1% of days out of the 477 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 16:56
80% of trades performed within 5 days. This comprises 1.05% of days out of the 477 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 16:56
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.42% of days out of 477 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 16:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
