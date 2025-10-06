- Crescita
Trade:
316
Profit Trade:
103 (32.59%)
Loss Trade:
213 (67.41%)
Best Trade:
14.16 EUR
Worst Trade:
-8.42 EUR
Profitto lordo:
311.87 EUR (394 401 pips)
Perdita lorda:
-196.68 EUR (323 750 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (0.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
46.38 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
87
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
2.02
Long Trade:
141 (44.62%)
Short Trade:
175 (55.38%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
0.36 EUR
Profitto medio:
3.03 EUR
Perdita media:
-0.92 EUR
Massime perdite consecutive:
38 (-2.68 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-19.02 EUR (11)
Crescita mensile:
41.32%
Previsione annuale:
501.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.01 EUR
Massimale:
56.90 EUR (72.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.87% (11.40 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|315
|GBPJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|131
|GBPJPY
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|71K
|GBPJPY
|-4
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Best Trade: +14.16 EUR
Worst Trade: -8 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +0.68 EUR
Massima perdita consecutiva: -2.68 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live04
|16.67 × 3
