- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
241
Profit Trade:
87 (36.09%)
Loss Trade:
154 (63.90%)
Best Trade:
20.93 USD
Worst Trade:
-197.27 USD
Profitto lordo:
353.18 USD (364 984 pips)
Perdita lorda:
-700.89 USD (320 562 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (228.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
228.17 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.28%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
207
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
104 (43.15%)
Short Trade:
137 (56.85%)
Fattore di profitto:
0.50
Profitto previsto:
-1.44 USD
Profitto medio:
4.06 USD
Perdita media:
-4.55 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-10.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-296.03 USD (3)
Crescita mensile:
-25.22%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
348.63 USD
Massimale:
472.66 USD (57.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.05% (471.64 USD)
Per equità:
0.08% (0.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|227
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|-244
|AUDUSD
|-112
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|3
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|46K
|AUDUSD
|-2.2K
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|99
|USDCAD
|119
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.93 USD
Worst Trade: -197 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +228.17 USD
Massima perdita consecutiva: -10.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.20 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.37 × 443
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 152
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|0.47 × 159
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.57 × 488
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
大家好，我本人交易指数，货币对20多年了，最近几年才小有成就，此策略是自己写的，会以90%以上的自动交易为主，相信它会为你们带来不错的收益。
