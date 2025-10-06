SegnaliSezioni
Xiao Cheng

The Wall Fortress

Xiao Cheng
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -25%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
241
Profit Trade:
87 (36.09%)
Loss Trade:
154 (63.90%)
Best Trade:
20.93 USD
Worst Trade:
-197.27 USD
Profitto lordo:
353.18 USD (364 984 pips)
Perdita lorda:
-700.89 USD (320 562 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (228.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
228.17 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.28%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
207
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
104 (43.15%)
Short Trade:
137 (56.85%)
Fattore di profitto:
0.50
Profitto previsto:
-1.44 USD
Profitto medio:
4.06 USD
Perdita media:
-4.55 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-10.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-296.03 USD (3)
Crescita mensile:
-25.22%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
348.63 USD
Massimale:
472.66 USD (57.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.05% (471.64 USD)
Per equità:
0.08% (0.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 227
AUDUSD 8
EURUSD 2
GBPUSD 2
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 -244
AUDUSD -112
EURUSD 3
GBPUSD 2
USDCAD 3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 46K
AUDUSD -2.2K
EURUSD 65
GBPUSD 99
USDCAD 119
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.93 USD
Worst Trade: -197 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +228.17 USD
Massima perdita consecutiva: -10.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
itexsys-Platform
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.20 × 10
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.37 × 443
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 152
FPMarkets-Live
0.40 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
BlackBullMarkets-Live
0.47 × 159
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 488
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
100 più
大家好，我本人交易指数，货币对20多年了，最近几年才小有成就，此策略是自己写的，会以90%以上的自动交易为主，相信它会为你们带来不错的收益。
Non ci sono recensioni
2025.10.06 18:05
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.78% of days out of the 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 15:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 15:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
