Jay Ar Pallan Abrigo

Jayar Abrigo Live

Jay Ar Pallan Abrigo
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Amega-Forex
1:5
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
6 (85.71%)
Loss Trade:
1 (14.29%)
Best Trade:
20.20 USD
Worst Trade:
-6.20 USD
Profitto lordo:
49.07 USD (832 pips)
Perdita lorda:
-6.20 USD (31 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (49.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.07 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
98.14%
Massimo carico di deposito:
76.85%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.91
Long Trade:
5 (71.43%)
Short Trade:
2 (28.57%)
Fattore di profitto:
7.91
Profitto previsto:
6.12 USD
Profitto medio:
8.18 USD
Perdita media:
-6.20 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.20 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.20 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.07% (7.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 4
AUDUSD 1
GBPUSD 1
GBPJPY 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 39
AUDUSD 0
GBPUSD 0
GBPJPY 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 520
AUDUSD 12
GBPUSD 2
GBPJPY 267
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.20 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +49.07 USD
Massima perdita consecutiva: -6.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Amega-Forex" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ArumTrade-Server
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.05 × 38
AdmiralMarkets-Live
0.33 × 3
XM.COM-MT5
3.33 × 3
XMGlobal-MT5
4.10 × 10
Trading.comMarkets-MT5
12.52 × 77
CEO and Founder of BrigtechFX Trading Team.

Non ci sono recensioni
2025.10.06 15:56
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.06 15:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 15:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.