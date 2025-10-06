- Crescita
Trade:
7
Profit Trade:
6 (85.71%)
Loss Trade:
1 (14.29%)
Best Trade:
20.20 USD
Worst Trade:
-6.20 USD
Profitto lordo:
49.07 USD (832 pips)
Perdita lorda:
-6.20 USD (31 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (49.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.07 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
98.14%
Massimo carico di deposito:
76.85%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.91
Long Trade:
5 (71.43%)
Short Trade:
2 (28.57%)
Fattore di profitto:
7.91
Profitto previsto:
6.12 USD
Profitto medio:
8.18 USD
Perdita media:
-6.20 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.20 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.20 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.07% (7.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|39
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|0
|GBPJPY
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|520
|AUDUSD
|12
|GBPUSD
|2
|GBPJPY
|267
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.20 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +49.07 USD
Massima perdita consecutiva: -6.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Amega-Forex" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ArumTrade-Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.05 × 38
|
AdmiralMarkets-Live
|0.33 × 3
|
XM.COM-MT5
|3.33 × 3
|
XMGlobal-MT5
|4.10 × 10
|
Trading.comMarkets-MT5
|12.52 × 77
CEO and Founder of BrigtechFX Trading Team.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
7
85%
98%
7.91
6.12
USD
USD
0%
1:5