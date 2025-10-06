SegnaliSezioni
Gilang Adi Pratama

HFTAI

Gilang Adi Pratama
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
5.22 USD
Worst Trade:
-1.40 USD
Profitto lordo:
25.00 USD (815 pips)
Perdita lorda:
-1.40 USD (104 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (18.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.20 USD (4)
Indice di Sharpe:
1.28
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.82%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
16.86
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
17.86
Profitto previsto:
2.62 USD
Profitto medio:
3.13 USD
Perdita media:
-1.40 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.40 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.40 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.57% (177.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 7
USDJPY 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 22
USDJPY 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 588
USDJPY 123
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.22 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +18.20 USD
Massima perdita consecutiva: -1.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Test Running HFT AI
Non ci sono recensioni
2025.10.06 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 14:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HFTAI
30USD al mese
0%
0
0
USD
5K
USD
1
100%
9
88%
100%
17.85
2.62
USD
4%
1:500
