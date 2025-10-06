- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
11 (84.61%)
Loss Trade:
2 (15.38%)
Best Trade:
4.44 USD
Worst Trade:
-2.71 USD
Profitto lordo:
12.64 USD (1 901 pips)
Perdita lorda:
-6.34 USD (493 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (6.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.61 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.78%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.92
Long Trade:
4 (30.77%)
Short Trade:
9 (69.23%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
1.15 USD
Perdita media:
-3.17 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.28 USD (2)
Crescita mensile:
3.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.32 USD
Massimale:
3.28 USD (1.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.74% (3.58 USD)
Per equità:
36.57% (75.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|8
|USDJPY
|3
|EURJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|5
|USDJPY
|2
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|959
|USDJPY
|270
|EURJPY
|179
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.44 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.61 USD
Massima perdita consecutiva: -3.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 133
|
Exness-MT5Real8
|0.69 × 182
|
Exness-MT5Real15
|0.97 × 68
|
Exness-MT5Real12
|1.49 × 90
|
Weltrade-Real
|1.71 × 7
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 41
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.24 × 21
Trade in 3 pair : USDJPY | EURJPY | GBPJPY
Initial Balance : $200
Focus on Profit and Full Automated EA
Thank you.
Non ci sono recensioni