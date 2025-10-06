SegnaliSezioni
Andi Chandra Wijaya

AMJ xLeap

Andi Chandra Wijaya
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 13
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
25 (96.15%)
Loss Trade:
1 (3.85%)
Best Trade:
9.22 USD
Worst Trade:
-10.82 USD
Profitto lordo:
22.07 USD (6 829 pips)
Perdita lorda:
-10.82 USD (2 703 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (9.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.99 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
1.04
Long Trade:
12 (46.15%)
Short Trade:
14 (53.85%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
0.88 USD
Perdita media:
-10.82 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.82 USD (1)
Crescita mensile:
11.25%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10.82 USD (9.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 11
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 4.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.22 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.08 USD
Massima perdita consecutiva: -10.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

XAU
Non ci sono recensioni
2025.10.06 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 14:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
