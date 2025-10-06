SegnaliSezioni
Aloysio Silva

AlphaTradeFX

Aloysio Silva
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 131%
AdmiralsSC-Live-1
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
219
Profit Trade:
176 (80.36%)
Loss Trade:
43 (19.63%)
Best Trade:
113.85 BRL
Worst Trade:
-119.32 BRL
Profitto lordo:
1 531.89 BRL (25 618 pips)
Perdita lorda:
-875.27 BRL (10 940 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (199.85 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
199.85 BRL (17)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.56%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.73
Long Trade:
91 (41.55%)
Short Trade:
128 (58.45%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
3.00 BRL
Profitto medio:
8.70 BRL
Perdita media:
-20.36 BRL
Massime perdite consecutive:
3 (-11.87 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-126.30 BRL (2)
Crescita mensile:
12.85%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 BRL
Massimale:
240.33 BRL (17.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.21% (240.33 BRL)
Per equità:
7.66% (96.75 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD-T 219
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD-T 290
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD-T 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +113.85 BRL
Worst Trade: -119 BRL
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +199.85 BRL
Massima perdita consecutiva: -11.87 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsSC-Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.06 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copia

