Oluranti Sunday Owolewa

Gold Nemesis

Oluranti Sunday Owolewa
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 69%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
654
Profit Trade:
486 (74.31%)
Loss Trade:
168 (25.69%)
Best Trade:
1 316.88 USD
Worst Trade:
-820.91 USD
Profitto lordo:
43 689.30 USD (714 841 pips)
Perdita lorda:
-4 630.27 USD (334 839 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (110.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 001.51 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
70.74%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
667
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
17.42
Long Trade:
397 (60.70%)
Short Trade:
257 (39.30%)
Fattore di profitto:
9.44
Profitto previsto:
59.72 USD
Profitto medio:
89.90 USD
Perdita media:
-27.56 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-152.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 234.37 USD (6)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 241.78 USD (3.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.68% (2 241.78 USD)
Per equità:
3.65% (3 453.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 654
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 39K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 380K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 316.88 USD
Worst Trade: -821 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +110.99 USD
Massima perdita consecutiva: -152.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Catching every move
Non ci sono recensioni
2025.10.06 14:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.06 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.