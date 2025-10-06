- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
0.80 USD
Worst Trade:
-0.49 USD
Profitto lordo:
0.80 USD (63 pips)
Perdita lorda:
-0.49 USD (72 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.80 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
97.71%
Massimo carico di deposito:
15.38%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
0.80 USD
Perdita media:
-0.49 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.49 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.49 USD
Massimale:
0.49 USD (0.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.14% (3.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADJPY
|1
|GBPCHF
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADJPY
|0
|GBPCHF
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADJPY
|-72
|GBPCHF
|63
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.80 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.80 USD
Massima perdita consecutiva: -0.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 24
|
RoboForex-Prime
|1.17 × 30
|
VantageInternational-Live 7
|1.80 × 15
|
FBS-Real-12
|4.75 × 4
|
Tickmill-Live04
|5.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 7
|10.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
85
USD
USD
1
100%
2
50%
98%
1.63
0.16
USD
USD
4%
1:500