Sivakumar Subbaiya

Maaya

Sivakumar Subbaiya
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
OctaFX-Real5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
0.80 USD
Worst Trade:
-0.49 USD
Profitto lordo:
0.80 USD (63 pips)
Perdita lorda:
-0.49 USD (72 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.80 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
97.71%
Massimo carico di deposito:
15.38%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
0.80 USD
Perdita media:
-0.49 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.49 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.49 USD
Massimale:
0.49 USD (0.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.14% (3.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CADJPY 1
GBPCHF 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CADJPY 0
GBPCHF 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CADJPY -72
GBPCHF 63
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.80 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.80 USD
Massima perdita consecutiva: -0.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 24
RoboForex-Prime
1.17 × 30
VantageInternational-Live 7
1.80 × 15
FBS-Real-12
4.75 × 4
Tickmill-Live04
5.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 7
10.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.06 14:56
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.06 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 14:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.