Toni Hari Sumantri

GrowFx

Toni Hari Sumantri
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -38%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
154
Profit Trade:
105 (68.18%)
Loss Trade:
49 (31.82%)
Best Trade:
26.53 USD
Worst Trade:
-36.00 USD
Profitto lordo:
139.05 USD (7 111 pips)
Perdita lorda:
-362.18 USD (15 036 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (7.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.38 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
84.54%
Massimo carico di deposito:
279.48%
Ultimo trade:
48 minuti fa
Trade a settimana:
162
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
99 (64.29%)
Short Trade:
55 (35.71%)
Fattore di profitto:
0.38
Profitto previsto:
-1.45 USD
Profitto medio:
1.32 USD
Perdita media:
-7.39 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-256.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-256.00 USD (13)
Crescita mensile:
-37.50%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
258.92 USD
Massimale:
258.92 USD (43.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.52% (258.92 USD)
Per equità:
84.59% (314.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 141
EURUSD 8
USDJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 33
EURUSD -88
USDJPY -168
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.1K
EURUSD -544
USDJPY -4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.53 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +7.81 USD
Massima perdita consecutiva: -256.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 7
PureMarket-Demo
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 3
ICTrading-Live31
0.00 × 20
XMTrading-Real 7
0.00 × 2
XMTrading-Real 25
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
LandPrime-Live3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
UNFX-Asia
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 2
Axi-US12-Live
0.00 × 8
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
TitanFX-04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 25
EURUSD
2025.10.08 03:21
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
Share of trading days is too low
2025.10.08 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 00:12
Share of trading days is too low
2025.10.08 00:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 23:12
Share of trading days is too low
2025.10.07 23:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 22:12
Share of trading days is too low
2025.10.07 22:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 21:03
Share of trading days is too low
