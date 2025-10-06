- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
154
Profit Trade:
105 (68.18%)
Loss Trade:
49 (31.82%)
Best Trade:
26.53 USD
Worst Trade:
-36.00 USD
Profitto lordo:
139.05 USD (7 111 pips)
Perdita lorda:
-362.18 USD (15 036 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (7.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.38 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
84.54%
Massimo carico di deposito:
279.48%
Ultimo trade:
48 minuti fa
Trade a settimana:
162
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
99 (64.29%)
Short Trade:
55 (35.71%)
Fattore di profitto:
0.38
Profitto previsto:
-1.45 USD
Profitto medio:
1.32 USD
Perdita media:
-7.39 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-256.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-256.00 USD (13)
Crescita mensile:
-37.50%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
258.92 USD
Massimale:
258.92 USD (43.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.52% (258.92 USD)
Per equità:
84.59% (314.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|141
|EURUSD
|8
|USDJPY
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|33
|EURUSD
|-88
|USDJPY
|-168
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.1K
|EURUSD
|-544
|USDJPY
|-4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.53 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +7.81 USD
Massima perdita consecutiva: -256.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
UNFX-Asia
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
514 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
EURUSD
Non ci sono recensioni