- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
450
Profit Trade:
254 (56.44%)
Loss Trade:
196 (43.56%)
Best Trade:
308.70 USD
Worst Trade:
-180.20 USD
Profitto lordo:
5 636.51 USD (1 392 570 pips)
Perdita lorda:
-3 691.21 USD (641 347 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (381.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
931.98 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.83%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.61
Long Trade:
235 (52.22%)
Short Trade:
215 (47.78%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
4.32 USD
Profitto medio:
22.19 USD
Perdita media:
-18.83 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-189.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-324.66 USD (3)
Crescita mensile:
72.14%
Previsione annuale:
875.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
261.47 USD
Massimale:
421.76 USD (28.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.30% (321.44 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|312
|BTCUSD
|35
|XRPUSD
|25
|GBPUSD
|11
|EURUSD
|10
|USDCAD
|10
|NAS100
|9
|GBPJPY
|6
|XAGUSD
|6
|EURJPY
|4
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|4
|USDJPY
|4
|CHFJPY
|3
|XBRUSD
|3
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|1
|GBPAUD
|1
|AUDCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|220
|XRPUSD
|403
|GBPUSD
|69
|EURUSD
|-66
|USDCAD
|98
|NAS100
|-229
|GBPJPY
|-5
|XAGUSD
|106
|EURJPY
|-54
|AUDUSD
|-6
|USDCHF
|-17
|USDJPY
|-19
|CHFJPY
|19
|XBRUSD
|8
|NZDUSD
|-12
|EURGBP
|10
|GBPAUD
|37
|AUDCHF
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|37K
|BTCUSD
|704K
|XRPUSD
|11K
|GBPUSD
|1.3K
|EURUSD
|19
|USDCAD
|1.8K
|NAS100
|-3.9K
|GBPJPY
|283
|XAGUSD
|353
|EURJPY
|-856
|AUDUSD
|-289
|USDCHF
|-128
|USDJPY
|-573
|CHFJPY
|568
|XBRUSD
|68
|NZDUSD
|-80
|EURGBP
|75
|GBPAUD
|567
|AUDCHF
|48
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +308.70 USD
Worst Trade: -180 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +381.88 USD
Massima perdita consecutiva: -189.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 340
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 691
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
49 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Risk 1:1,5 Pair:XAUUSD,XAGUSD,Crypto,Forex
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
258%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
14
0%
450
56%
100%
1.52
4.32
USD
USD
42%
1:500