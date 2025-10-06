SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ZonaUntung87
Jarot Priantara

ZonaUntung87

Jarot Priantara
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 258%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
450
Profit Trade:
254 (56.44%)
Loss Trade:
196 (43.56%)
Best Trade:
308.70 USD
Worst Trade:
-180.20 USD
Profitto lordo:
5 636.51 USD (1 392 570 pips)
Perdita lorda:
-3 691.21 USD (641 347 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (381.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
931.98 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.83%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.61
Long Trade:
235 (52.22%)
Short Trade:
215 (47.78%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
4.32 USD
Profitto medio:
22.19 USD
Perdita media:
-18.83 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-189.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-324.66 USD (3)
Crescita mensile:
72.14%
Previsione annuale:
875.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
261.47 USD
Massimale:
421.76 USD (28.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.30% (321.44 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 312
BTCUSD 35
XRPUSD 25
GBPUSD 11
EURUSD 10
USDCAD 10
NAS100 9
GBPJPY 6
XAGUSD 6
EURJPY 4
AUDUSD 4
USDCHF 4
USDJPY 4
CHFJPY 3
XBRUSD 3
NZDUSD 1
EURGBP 1
GBPAUD 1
AUDCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD 220
XRPUSD 403
GBPUSD 69
EURUSD -66
USDCAD 98
NAS100 -229
GBPJPY -5
XAGUSD 106
EURJPY -54
AUDUSD -6
USDCHF -17
USDJPY -19
CHFJPY 19
XBRUSD 8
NZDUSD -12
EURGBP 10
GBPAUD 37
AUDCHF 6
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 37K
BTCUSD 704K
XRPUSD 11K
GBPUSD 1.3K
EURUSD 19
USDCAD 1.8K
NAS100 -3.9K
GBPJPY 283
XAGUSD 353
EURJPY -856
AUDUSD -289
USDCHF -128
USDJPY -573
CHFJPY 568
XBRUSD 68
NZDUSD -80
EURGBP 75
GBPAUD 567
AUDCHF 48
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +308.70 USD
Worst Trade: -180 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +381.88 USD
Massima perdita consecutiva: -189.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
49 più
Risk 1:1,5 Pair:XAUUSD,XAGUSD,Crypto,Forex

Non ci sono recensioni
2025.10.06 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
