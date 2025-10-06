SegnaliSezioni
Kamohelo Thabo Seleke

Vol Slayer Core

Kamohelo Thabo Seleke
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
DerivSVG-Server-03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
7 (14.89%)
Loss Trade:
40 (85.11%)
Best Trade:
3.46 USD
Worst Trade:
-1.07 USD
Profitto lordo:
7.93 USD (2 697 pips)
Perdita lorda:
-20.28 USD (93 288 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.16 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.97%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
12 (25.53%)
Short Trade:
35 (74.47%)
Fattore di profitto:
0.39
Profitto previsto:
-0.26 USD
Profitto medio:
1.13 USD
Perdita media:
-0.51 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-11.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.28 USD (24)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.34 USD
Massimale:
12.34 USD (617.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
36.32% (0.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Volatility 150 (1s) Index 16
Volatility 75 (1s) Index 12
Volatility 100 (1s) Index 8
Volatility 50 Index 4
Volatility 10 (1s) Index 4
Volatility 75 Index 2
Volatility 250 (1s) Index 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Volatility 150 (1s) Index 1
Volatility 75 (1s) Index -6
Volatility 100 (1s) Index -4
Volatility 50 Index -2
Volatility 10 (1s) Index -1
Volatility 75 Index -1
Volatility 250 (1s) Index 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Volatility 150 (1s) Index -247
Volatility 75 (1s) Index -11K
Volatility 100 (1s) Index -2K
Volatility 50 Index -4.6K
Volatility 10 (1s) Index -284
Volatility 75 Index -72K
Volatility 250 (1s) Index -25
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.46 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +4.16 USD
Massima perdita consecutiva: -11.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivSVG-Server-03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading all synthetic volatilities 
Non ci sono recensioni
2025.10.06 14:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 14:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 13:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.06 13:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 13:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.