- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.64 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
3.10 USD (258 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
3 (3.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.10 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.91
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
1.03 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|1
|EURCAD
|1
|EURJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|0
|EURCAD
|0
|EURJPY
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|18
|EURCAD
|34
|EURJPY
|206
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.64 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3.10 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 18
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.02 × 43
|
ICMarketsSC-Live33
|0.17 × 42
|
Exness-Real3
|0.27 × 11
|
Pepperstone-Edge09
|0.50 × 68
|
Tickmill-Live02
|0.53 × 689
|
ICMarkets-Live22
|0.56 × 9
|
Tickmill-Live
|0.62 × 444
|
Tickmill-Live05
|0.69 × 106
|
ICMarkets-Live07
|0.79 × 220
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live12
|0.91 × 229
|
Pepperstone-Edge12
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|1.05 × 60
|
ICMarketsSC-Live04
|1.09 × 77
|
ICMarkets-Live05
|1.39 × 23
