- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
15.23 EUR
Worst Trade:
-36.61 EUR
Profitto lordo:
65.32 EUR (784 pips)
Perdita lorda:
-46.67 EUR (507 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (37.59 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
37.59 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
5.14%
Massimo carico di deposito:
34.63%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
2.33 EUR
Profitto medio:
10.89 EUR
Perdita media:
-23.34 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-36.61 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-36.61 EUR (1)
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.33 EUR
Massimale:
36.61 EUR (8.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.11% (36.94 EUR)
Per equità:
8.88% (40.04 EUR)
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.23 EUR
Worst Trade: -37 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +37.59 EUR
Massima perdita consecutiva: -36.61 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|2.33 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|7.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.51 × 92
|
ICMarketsSC-MT5-2
|10.84 × 82
|
Earnex-Trade
|13.17 × 54
|
Exness-MT5Real38
|18.87 × 100
