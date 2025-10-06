- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
42 (80.76%)
Loss Trade:
10 (19.23%)
Best Trade:
47.84 USD
Worst Trade:
-19.15 USD
Profitto lordo:
312.58 USD (28 375 pips)
Perdita lorda:
-79.40 USD (6 864 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (96.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.11 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
49.52%
Massimo carico di deposito:
6.02%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
9.58
Long Trade:
28 (53.85%)
Short Trade:
24 (46.15%)
Fattore di profitto:
3.94
Profitto previsto:
4.48 USD
Profitto medio:
7.44 USD
Perdita media:
-7.94 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-19.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.36 USD (2)
Crescita mensile:
240.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.18 USD
Massimale:
24.35 USD (12.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.66% (19.15 USD)
Per equità:
10.64% (31.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|233
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|22K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.84 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +96.11 USD
Massima perdita consecutiva: -19.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|9.00 × 1
|
Exness-Real28
|9.25 × 20
12 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
一个稳稳赚钱的日内交易策略，主要做黄金日内交易。单单有止损，止盈，不会爆仓。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
240%
0
0
USD
USD
303
USD
USD
2
0%
52
80%
50%
3.93
4.48
USD
USD
17%
1:500