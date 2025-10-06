SegnaliSezioni
Yong Jin Li

NIUNIU168

Yong Jin Li
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 240%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
42 (80.76%)
Loss Trade:
10 (19.23%)
Best Trade:
47.84 USD
Worst Trade:
-19.15 USD
Profitto lordo:
312.58 USD (28 375 pips)
Perdita lorda:
-79.40 USD (6 864 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (96.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.11 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
49.52%
Massimo carico di deposito:
6.02%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
9.58
Long Trade:
28 (53.85%)
Short Trade:
24 (46.15%)
Fattore di profitto:
3.94
Profitto previsto:
4.48 USD
Profitto medio:
7.44 USD
Perdita media:
-7.94 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-19.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.36 USD (2)
Crescita mensile:
240.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.18 USD
Massimale:
24.35 USD (12.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.66% (19.15 USD)
Per equità:
10.64% (31.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 233
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 22K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +47.84 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +96.11 USD
Massima perdita consecutiva: -19.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 26
ICMarkets-Live06
0.92 × 51
ICMarketsSC-Live07
0.97 × 197
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
1.04 × 187
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1202
ICMarketsSC-Live23
1.54 × 54
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 338
BlackBullMarkets-Live
4.08 × 66
Eightcap-Real
4.73 × 33
Exness-Real2
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live32
5.61 × 142
ICMarketsSC-Live16
5.66 × 1743
FPMarkets-Live2
6.00 × 1
GrandCapital-Server
9.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
9.00 × 1
Exness-Real28
9.25 × 20
12 più
一个稳稳赚钱的日内交易策略，主要做黄金日内交易。单单有止损，止盈，不会爆仓。
Non ci sono recensioni
2025.10.06 14:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.06 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 13:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 12:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.06 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 12:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
